Динамо пояснило відсутність Попова у матчі з Маріуполем

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов розповів, чому захисник "біло-синіх" Денис Попов пропустив матч 15-го туру УПЛ проти Маріуполя (3:0).

"Нічого страшного не сталося. У Попова звичайне м'язове пошкодження задньої поверхні стегна. На відновлення піде 10 днів", – цитує Миронова офіційний сайт Динамо.

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Відсутність молодого гравця також прокоментував головний тренер киян Олексій Михайличенко: "Якщо його немає в заявці, значить у нього травма. Він отримав мікропошкодження. Сподіваємося, що через пару днів він буде в строю", – сказав Михайличенко після матчу з Маріуполем.

Нагадаємо, Денис Попов у поточному сезоні зіграв за Динамо 7 матчів та забив 2 голи.

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