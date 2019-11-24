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Динамо пояснило відсутність Попова у матчі з Маріуполем

20:30 419 Читать на русском
Динамо пояснило відсутність Попова у матчі з Маріуполем
Денис Попов / ФК Динамо

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов розповів, чому захисник "біло-синіх" Денис Попов пропустив матч 15-го туру УПЛ проти Маріуполя (3:0).

21’ Віталій Буяльський
77’ Віктор Циганков
81’ Беньямін Вербіч
 
21’ Віталій Буяльський
77’ Віктор Циганков
81’ Беньямін Вербіч

"Нічого страшного не сталося. У Попова звичайне м'язове пошкодження задньої поверхні стегна. На відновлення піде 10 днів", – цитує Миронова офіційний сайт Динамо.

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Відсутність молодого гравця також прокоментував головний тренер киян Олексій Михайличенко: "Якщо його немає в заявці, значить у нього травма. Він отримав мікропошкодження. Сподіваємося, що через пару днів він буде в строю", – сказав Михайличенко після матчу з Маріуполем.

Нагадаємо, Денис Попов у поточному сезоні зіграв за Динамо 7 матчів та забив 2 голи.

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Теги
Леонід Миронов Денис Попов Денис Попов Динамо - Маріуполь Динамо Динамо
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