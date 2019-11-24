Динамо – Маріуполь – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо перемогло Маріуполь в матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Біло-сині" провели першу гольову комбінацію на 21-й хвилині: Бущан вибив м'яч в напрямку Буяльського, той виграв верхову боротьбу і скинув на Бєсєдіна, форвард залучив до атаки Циганкова, який змістився до лицевої лінії і виконав простріл на набігаючого Буяльського. Хавбек влучно пробив під поперечку. В першому таймі господарі провели чимало хороших атак – виділялися все ті ж Бєсєдін, Буяльський та Циганков. Ворота Маріуполя декілька разів рятував Гальчук, не дозволивши киянам більше забити до перерви.

Дуелунд оживає, – головний тренер Динамо U-21 відзначив прогрес данця після травми

У другому таймі Динамо продовжило насідати на ворота гостей. Другий гол кияни забили на 77-й хвилині: Шепелєв протягнув м'яч по правому флангу, виконав простріл на лінію воротарського майданчика, де опинився Циганков, який забив свій 6-й гол у чемпіонаті. Остаточний рахунок у матчі встановив Вербіч. Словенець отримав чудовий розрізний пас від Сидорчука і з ударом з меж штрафного майданчика вразив ворота Маріуполя.

Динамо розгромило Маріуполь і повернулося в зону ЛЧ – Циганков і заміни вирішують все