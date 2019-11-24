Динамо розгромило Маріуполь – Циганков і заміни вирішують все

Динамо розгромило Маріуполь (3:0) у 15-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і огляд матчу УПЛ читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни виграли 5 попередніх дуелей з азовцями. На полі динамівців їхня перевага взагалі космічна (21 перемога і 2 нічиї, 61:8 різниця). Водночас у попередньому матчі чемпіонату проти Шахтаря команда Михайличенка перервала свою безпрограшну серію і до звітної зустрічі посідала 4-е місце. Маріуполь набрав лише 1 бал за останні 3 тижні, тож покинув єврокубкову шістку після перемоги Олімпіка над Карпатами.

Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

За практично порожніх трибун на морозному НСК Олімпійський команди непогано рухались, кияни – комбінували, Кадар, який повернувся в основу після майже двомісячної відсутності, кілька разів відмінно грав на перехопленнях, але перший удар ми побачили лише на 8-й хвилині. Циганков недуже вдало пробив з льоту. Стіночка Шепелєва з партнером по лівому флангу привела до вривання Миколенка у штрафний. Яворський ненароком пробив по своїх воротах після прострілу Віталія, проте Гальчук витягнув. Шабанов подарував м'яч у центрі поля, Тищенко виграв силову боротьбу, Вакула розігнав атаку, а Чурко поцілив у зовнішній бік сітки.

Гості в перші 15 хвилин сміливо комбінували на половині поля киян, раз за разом перехоплюючи м'ячі поближче до чужих воріт. Щільний інтенсивний пресинг азовців спрацьовував відмінно. Суддя Пасхал відверто давав грати у британському стилі, не реагуючи на більшість падінь киян. Вакула по дузі пробив здалеку – снаряд небезпечно для Бущана опускався на ворота. Класна атака Динамо привела до першого взяття воріт на 21-й. Бущан дальнім пасом знайшов Буяльського, той виграв верхову боротьбу. Скидання підхопив Бєсєдін і видав на хід Циганкову, а простріл Віктора замкнув Віталій, випередивши і Дава, і Яворського.

На 24-й Бєсєдін знову проявив хист плеймейкера, розрізавши лінії суперника пасом на хід Шепелєву. Володимир змістився під удар з правої, але перекрутив у дальній кут. І знову Артем виграє підбирання, тягне м'яч та цього разу пробиває – Гальчук на місці. Циганков розкішною діагоналлю вивів Де Пену на удар. Карлос провалив спробу удару в дотик. Бущан закинув на хід Миколенку, той пройшов у напівфланг і навісив. Циганков замикав, але не влучив головою з кількох метрів. Той же Віктор своєчасним пасом кинув у прорив Караваєва, простріл під удар Буяльському – сейв Гальчука, хоча йшов удар у протихід.

Чергова швидка атака в 3 ходи завершилася невлучним обвідним ударом Циганкова. А непогано Буяльський закидав за спини після того, як Сидорчук виграв боротьбу. Бєсєдін через тих же центральних півзахисників красиво довів м'яч до Циганкова, але Віктор впав після легкого поштовху Дава. Знову Артем розігрує, цього разу ліворуч. Буяльський вривався у штрафний і пробивав, але не влучив у ближній кут. За ударами 11:2, за влучаннями 3:0. Крім стартової третини тайму, Динамо повністю домінувало в першій половині.

Сидорчук необачно віддавав назад, Чурко перехопив і пробив – перший удар Маріуполя у площину воріт на 48-й спокійно взяв Бущан. Бєсєдін після пасу Шепелєва ідеально виклав м'яч на вільного Де Пену, проте Карлос так довго не пробивав, що дозволив Дава накрити себе. Буяльський переводить на Де Пену, простріл з лівого краю завершився підкатом Яворського, після чого Гальчуку знову довелося рятувати. Кадар вчергове почав атаку. Сидорчук виграв боротьбу, Де Пена видав класний пас на Циганкова. Віктор погано прийняв м'яч і дав воротарю зіграти на випередження.

Миколенка двічі поспіль залишали у штрафному азовців на самоті. Після пасу Циганкова Віталій вирішив зіграти небанально – Гальчук потягнув удар у ближній. Сидорчук пробив з льоту, воротар перевів круглого в стійку. Циганков з кутового подав, Караваєв також через руки кіпера поцілив у каркас воріт – цього разу поперечка. Фомін замінив Яворського. Форвард замість захисника. Чурко спробував закрутити з кутового. Бущану заважав Дава, але Георгій впевнено витягнув з-під поперечини. Як же побачив Миколенко зовсім вільного Шапаренка, який замінив Караваєва. Микола у дотику віддав на Бєсєдіна, але Артем не змусив Гальчука понервувати, втративши темп атаки.

Циганкову дозволили пройти з м'ячем у штрафний. Удар низом виявився надто слабким. Вербіч вийшов замість Де Пени, і майже відразу динамівці забили вдруге. Словенець і почав гольову атаку. Шепелєв підхопив м'яч, протягнув і знайшов Бєсєдіна, той п'ятою відкотив, а Циганков замкнув з меж воротарського. Шапаренко з правого флангу протягнув снаряд, віддав на Сидорчука. Сергій у розріз на Вербіча, а Беньямін, хоч і не найкращим чином обробив м'яч, розібрався з воротарем – це 3:0.

Соль вийшов на останні 10 хвилин. Кащук – заміна від Бабича. Молодіжний чемпіон світу відразу ж пройшов 3-4 суперників, але Шабанов перехопив його пас. Швидку атаку розігнав Циганков, партнери довели до удару Вербіча, однак словенець з меж штрафного не влучив у ворота. Соль опинився геть відкритим у воротарському, але Миколенку не вистачило двох спроб, аби знайти Франа прострілом з флангу.