Як відомо, сьогодні, 14 липня, Динамо проведе черговий товариський поєдинок на другому зборі у Швейцарії.

Динамо – Інтер: визначилось місце проведення товариського матчу – спаринг пройде у суворій секретності

За інформацією офіційного сайту "біло-синіх", обидві сторони домовились про зміну часу і перенесення місця проведення матчу. Тепер гра відбудеться на домашньому стадіоні Сьйона – Стад де Турбійон. Стартовий свисток пролунає не о 20:00, а о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, на других зборах кияни вже провели контрольний матч зі Серветтом (1:1). Окрім Сьойона підопічні Мірчі Луческу протистоятимуть Евіану (15 липня), Ніцці (17 липня), Етуалю (18 липня) та Атлетіку (20 липня). Також у динамівців заплановані поєдинки з Вільяреалом (26 липня) та Інтером (14 серпня).

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