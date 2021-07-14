Как известно, сегодня, 14 июля, Динамо проведет очередной товарищеский поединок на втором сборе в Швейцарии.

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По информации официального сайта "бело-синих", обе стороны договорились об изменении времени и переносе места проведения матча. Теперь игра состоится на домашнем стадионе Сьона – Стад де Турбийон. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00, а в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, на втором сборе киевляне уже провели контрольный матч с Серветтом (1:1). Кроме Сьойона подопечные Мирчи Луческу будут противостоять Эвиану (15 июля), Ницце (17 июля), Этуалю (18 июля) и Атлетику (20 июля). Также у динамовцев запланированы поединки с Вильярреалом (26 июля) и Интером (14 августа).

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