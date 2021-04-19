"Динамо поверне усіх орендованих, наскільки я розумію. Якщо все буде так, як зараз є, то Луческу збере тих футболістів, які не задіяні в збірних, раніше – під час чемпіонату Європи. І буде проводити свій перегляд. Це і Дубінчак, і Булеца, і Русин. Я впевнений. Вантух з Олександрії...

Луческу зробив заяву щодо свого майбутнього після завершення сезону

Коли Луческу переглядав матчі СК Дніпро-1, йому дуже сподобався Дубінчак. І він здивувався, що цей футболіст належить Динамо, але не грає в Динамо. Він всіх перегляне. А потім будуть вирішувати. Так само, як минулого року було.

Зараз у Луческу більше розуміння, з ким йому доведеться працювати, це по-перше. По-друге, якщо підуть легіонери, то треба буде шукати футболістів їм на заміну. Можливо, когось будуть купляти. До фактичного завершення чемпіонату ні про що говорити не будуть", – сказав Циганик.

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