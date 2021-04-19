"Динамо вернет всех арендованных, насколько я понимаю. Если все будет так, как сейчас, то Луческу соберет тех футболистов, которые не задействованы в сборных, раньше – во время чемпионата Европы. И будет проводить свой просмотр. Это и Дубинчак, и Булеца, и Русин. Я уверен. Вантух из Александрии...

Луческу сделал заявление относительно своего будущего после завершения сезона

Когда Луческу просматривал матчи СК Днепр-1, ему очень понравился Дубинчак. И он удивился, что этот футболист принадлежит Динамо, но не играет в Динамо. Он всех просмотрит. А потом будут решать. Так же, как в прошлом году было.

Сейчас у Луческу больше понимания, с кем ему придется работать, это во-первых. Во-вторых, если уйдут легионеры, то надо будет искать футболистов им на замену. Возможно, кого-то будут покупать. До фактического завершения чемпионата ни о чем говорить не будут", – сказал Цыганык.

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