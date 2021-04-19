Луческу зробив заяву щодо свого майбутнього після завершення сезону
Головний тренер Динамо Мірча Луческу сповнений ентузіазму продовжувати залишатися у професії.
"Моя трофейна серія перервалася на 3 роки, адже останній я виграв із Зенітом – Суперкубок Росії. Після цього, думаю, я зробив помилку, очоливши збірну Туреччини. Мені потрібно було залишатися на клубному рівні.
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Завершити кар'єру наприкінці сезону? Ні, немає такого наміру. Тому я і продовжив працювати, щоб мати можливість відчувати усе це знову", – сказав Луческу в коментарі Telekom Sport.
Нагадаємо, 75-річний фахівець очолив Динамо минулого літа. Луческу вже встиг завоювати з киянами Суперкубок України та перебуває за крок від чемпіонського титулу. Також столична команда продовжує боротьбу в національному Кубку, в півфіналі якого зіграє проти Агробізнеса.
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