Напередодні український боксер Денис Берінчик у Лондоні в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора здолав француза Івана Менді та завоював пояс чемпіона Європи EBU. Подивитись на яскраве шоу завітало чимало українців.

Брентфорд може відпустити Ярмолюка назад в УПЛ – українець переїхав в Англію лише влітку

Був серед них і півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк. 18-річний представник АПЛ зустрів на стадіоні Тоттенхем, де відбувався вечір боксу, ще одну легенду – чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Обидва українці зробили спільне фото, яким футболіст похизувався, опублікувавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Ярмолюк перейшов до табору Брентфорда влітку 2022 року з СК Дніпро-1 за 1,5 млн євро. За головну команду провів один матч, дебютувавши у Кубку ліги проти Джиллінгема – українець вийшов на 72-й хвилині, однак по пенальті вилетів з командою з 1/16 фіналу турніру. Transfermarkt оцінює Єгора у 400 тисяч євро. Його контракт з англійцями чинний до 30 червня 2025 року.

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