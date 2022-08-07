Нападающий Ибрагим Каргбо, до сих пор принадлежащий киевскому клубу, продолжит карьеру на Кипре.

Кипрский клуб Докса Катокопиас объявил о переходе 22-летнего бельгийского форварда. В новой команде Каргбо выбрал 77-й номер, сообщает официальный сайт киприотов.

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Детали сделки не разглашаются. Transfermarkt указывает, что нападающий перебрался на правах аренды на один сезон.

Каргбо присоединился к Динамо в январе 2020 года на правах свободного агента. В составе первой команды провел всего три поединка, результативными действиями не отмечался. На правах аренды выступал за Олимпик (21 матч, 3 гола) и словенский Целе.

Соглашение Ибрагима с киевским клубом действует до лета 2023 года – вероятно, в Украину он больше не вернется.

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