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Динамо планує ще 2 трансфери, – Франков

13:06 3 Читать на русском
Динамо планує ще 2 трансфери, – Франков
Ігор Суркіс та Фран Соль / ФК Динамо Київ

Київське Динамо збирається підписати взимку ще двох гравців.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков повідомив про трансферні плани Динамо на зиму.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

"У світлі травми Бесєдіна – трансферна кампанія Динамо ніяк не повинна закінчитися. Плануються ще два трансфери", – написав Франков у конференції на MatchDay.

Нагадаємо, 16 січня кияни офіційно оформили трансфер іспанського форварда Франа Соля.

Cоль – 2-й іспанець і 8-й найдорожчий центрфорвард для Динамо, кияни заплатили майже половину його ринкової вартості

Теги
Динамо Динамо Артем Франков Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
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