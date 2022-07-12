Один з лідерів ультрас Динамо Декстер розповів, як Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко долучались до допомоги українській армії.

"У нас є особисті контакти футболістів, з якими ми час від часу спілкуємось, але я не скажу, що з багатьма зараз підтримую зв’язок. Мені Ярмоленко зателефонував: "Хочу вам бронежилетів передати". Сидорчук написав: "У мене є трохи вільних грошей. Давай, я на наших хлопців щось закину".

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Ми на ці кошти накупили багато корисного і відправили на фронт. Це дві людини, які вирішили допомогти з власної ініціативи. І за цими вчинками можна скласти свою думку про людей", – поділився Декстер у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, триває 138-й день війни, яку рашисти розпочали проти України. Футболісти на рівні з громадськими діячами допомагають ЗСУ, скидаючи гроші на різноманітні потреби або допомагають у зборах коштів.

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