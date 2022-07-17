Капитан киевлян Сергей Сидорчук принял решение продолжить выступления в клубе, футболку которого одевает с 2013 года.

31-летний полузащитник сборной Украины поставил свою подпись под новым контрактом с "бело-синими". Он рассчитан на три года и содержит опцию пролонгации, сообщает официальный сайт клуба .

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Сергей присоединился к киевлянам в 2013 году из запорожского Металлурга. В общей сложности хавбек наиграл за Динамо 282 поединка, в которых отличился 20 голами и 19 ассистами. Капитаном Сидорчук был избран в сентябре 2017 года. Вместе с "бело-синими" хавбек четырежды становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал национальный Кубок и Суперкубок.