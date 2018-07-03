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Динамо підписало контракт з New Balance

10:45 664 Читать на русском
Динамо підписало контракт з New Balance
Динамо підписало контракт з New Balance

Київське Динамо оголосило про початок співпраці з виробником спортивного одягу компанією New Balance.

Один зі світових лідерів із виробництва спортивного екіпірування, американська компанія New Balance, із нового сезону стає офіційним спортивним партнером Динамо, повідомляє офіційний сайт київського клубу. New Balance буде забезпечувати екіпіровкою всі команди ФК Динамо протягом наступних трьох сезонів.

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"Ми дуже раді оголосити про початок співпраці з компанією New Balance, яка давно зарекомендувала себе у світі спорту. Це відомий у всьому світі бренд.

У нашого клубу не буває інших завдань, окрім як перемагати в усіх турнірах. У футболі важлива кожна деталь. Тому до вибору виробника екіпіровки у нас дуже ретельний підхід. І ми раді, що нові перемоги та трофеї ми будемо здобувати в екіпіровці від New Balance. Ми перебуваємо на початку нашого спільного шляху, який, я сподіваюся, буде успішним", – сказав президент Динамо Ігор Суркіс.

Нову екіпіровку сезону 2018/19 уболівальники "біло-синіх" зможуть придбати в офіційних інтернет-магазинах та у фірмових фан-шопах ФК Динамо Київ та New Balance відразу після її презентації, яка відбудеться 18 липня 2018 року.

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Динамо Динамо Ігор Суркіс
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