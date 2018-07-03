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Динамо подписало контракт с New Balance

10:46 64 Читати українською
Динамо подписало контракт с New Balance
Динамо подписало контракт с New Balance

Киевское Динамо объявило о начале сотрудничества с производителем спортивной одежды компанией New Balance.

Один из мировых лидеров по производству спортивной экипировки, американская компания New Balance, с нового сезона становится официальным спортивным партнером Динамо, сообщает официальный сайт киевского клуба. New Balance будет обеспечивать экипировкой все команды ФК Динамо в течение следующих трех сезонов.

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"Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с компанией New Balance, которая давно зарекомендовала себя в мире спорта. Это известный во всем мире бренд.

У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход. И мы рады, что новые победы и трофеи мы будем одерживать в экипировке от New Balance. Мы находимся в начале нашего совместного пути, который, я надеюсь, будет успешным", – сказал президент Динамо Игорь Суркис.

Новую экипировку сезона 2018/19 болельщики "бело-синих" смогут приобрести в официальных интернет-магазинах и в фирменных фан-шопах ФК Динамо Киев и New Balance сразу после ее презентации, которая состоится 18 июля 2018.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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