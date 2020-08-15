Динамо подписало второго новичка при Луческу

Экс-игрок Карпат Юрий Тлумак теперь будет выступать за киевский клуб.

Юрий Тлумак подписал контракт с Динамо. Об этом сообщил главный тренер киевлян U-19 Игорь Костюк в комментарии Динамомании.

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Детали соглашения пока неизвестны, но пока Тлумак будет выступать за команду U-19. Как отмечалось ранее, Тлумак был на просмотре у "бело-синих". В поединке Динамо U-19 – ФК Любомир он вышел в стартовом составе. К слову, Юрий недавно покинул Карпаты, впоспитанником которых является.

18-летний Тлумак стал вторым новичком Динамо при Мирче Луческу. Интересно, что первым был тоже экс-карпатовец – Владимир Костевич присоединится к киевлянам в январе 2021 года.

Отметим, что за львовян Тлумак-младший – сын экс-тренера Волыни Андрея Тлумака – провел лишь 15 минут в прошлом сезоне Премьер-лиги, однако регулярно выступал за молодежные команды Карпат U-19 и U-21.

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