Динамо та Пахтакор зустрічаються у черговій контрольній грі команди Луческу. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Динамо прагне виграти 6 спаринг поспіль. Суперника, чинного чемпіона Узбекистану, тренує Максим Шацьких, який у складі київського клубу став найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Пахтакор на "Футбол 24" у цій новині, стартує о 16:00. Узбеки в рамках підготовки до старту сезону своєї Суперліги по 3 рази виграли і зазнали поразки, зокрема поступилися з рахунком 0:3 СК Дніпро-1.

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Порівняно з матчем проти Політехніки, який відбувся позавчора, в основі київського клубу залишилися 5 гравців – Дячук, Дубінчак, Яцик, Волошин і Супряга. А 3 дні тому на Сілекс з перших хвилин виходили також Нещерет, Попов, Малиш, Сидорчук, Шепелєв і Караваєв. Стартовий склад Динамо сьогодні має такий вигляд: Нещерет – Малиш, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Караваєв, Яцик, Волошин – Супряга.