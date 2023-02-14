"Мені його не вистачатиме": Динамо продало українця, який допомагав освоїтися в команді одному з легіонерів
Вінгер Динамо Беніто не має проблем із комунікацією в команді.
"Усі одноклубники трохи розмовляють англійською, але найкраще – Забарний. Він допомагав мені у тренувальному процесі, перекладав слова тренера під час теоретичних занять.
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Мені його не вистачатиме. Шепелєв постійно намагається допомогти, він також непогано володіє англійською", – розповів Беніто в інтерв'ю прес-службі Динамо.
Нагадаємо, Ілля Забарний вже покинув Динамо, перебравшись до складу англійського Борнмута. Водночас Беніто опинився в київському клубі ще у 2020 році, але виступав по орендах за інші команди. Зараз проходить збори під керівництвом Мірчі Луческу.
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