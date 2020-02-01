Динамо отримає за Самбрано 1,8 млн євро, – ЗМІ

Кияни не дарма довго тягнули з трансфером Карлоса Самбрано – Динамо вдалось виручити за гравця чималу суму.

Стали відомі деталі угоди щодо переходу екс-захисника київського Динамо Карлоса Самбрано в аргентинський Бока Хуніорс. Український клуб в останній день трансферного вікна зумів "вибити" за 30-річного футболіста збірної Перу 1,8 мільйона євро, повідомляє аргентинське видання Telam.

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Виплати будуть здійснюватися у кілька траншів. До слова, раніше президент Бока Хуніорс Хорхе Амор Амеаль заявляв, що Динамо зобов’язане відпустити Самбрано безкоштовно у статусі вільного агента, а в ЗМІ фігурувала сума близько 1 млн євро трансферної компенсації.

Нагадаємо, що перуанець безкоштовно приєднався до київського Динамо у січні 2018 року, але так і не зіграв жодного офіційного матчу за "біло-синіх". У сезоні 2018/19 кияни віддавали його в оренду швейцарському Базелю.

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