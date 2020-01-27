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Самбрано має покинути Динамо безкоштовно, – президент Бока Хуніорс

10:14 1500 Читать на русском
Самбрано має покинути Динамо безкоштовно, – президент Бока Хуніорс
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Київ

Президент Бока Хуніорс Хорхе Амор Амеаль прокоментував можливий трансфер захисника Динамо Карлоса Самбрано.

"Динамо має відпустити Самбрано. Бока залагодила всі деталі із гравцем, він перейде в клуб на правах вільного агента", – наводить слова Амеаля Depor.

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Раніше повідомлялось, що Самбрано вже пройшов медогляд в Бока Хуніорс, а Динамо очікує грошової компенсації за перуанця.

Нагадаємо, пів року тому Самбрано повернувся до складу киян після оренди в Базелі, однак так і не зіграв жодної хвилини за "біло-синіх" у поточній кампанії.

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