Самбрано має покинути Динамо безкоштовно, – президент Бока Хуніорс

Президент Бока Хуніорс Хорхе Амор Амеаль прокоментував можливий трансфер захисника Динамо Карлоса Самбрано.

"Динамо має відпустити Самбрано. Бока залагодила всі деталі із гравцем, він перейде в клуб на правах вільного агента", – наводить слова Амеаля Depor.

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Раніше повідомлялось, що Самбрано вже пройшов медогляд в Бока Хуніорс, а Динамо очікує грошової компенсації за перуанця.

Нагадаємо, пів року тому Самбрано повернувся до складу киян після оренди в Базелі, однак так і не зіграв жодної хвилини за "біло-синіх" у поточній кампанії.

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