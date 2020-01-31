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Динамо продало Самбрано у Бока Хуніорс

23:11 789 Читать на русском
Динамо продало Самбрано у Бока Хуніорс
Карлос Самбрано / ФК Динамо Київ

"Біло-сині" досягли згоди з аргентинським Бока Хуніорс щодо трансферу захисника збірної Перу.

30-річний захисник перейшов у клуб із Буенос-Айреса на постійній основі, інформує офіційний сайт Динамо. Сторони домовилися не розголошувати фінансові деталі угоди.

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Нагадаємо, що перуанець приєднався до київського Динамо у січні 2018 року, але так і не зіграв жодного офіційного матчу за "біло-синіх". У сезоні 2018/19 кияни віддавали його в оренду швейцарському Базелю.

До слова, Бока Хуніорс наразі посідає 2 місце у турнірній таблиці чемпіонату Аргентини, відстаючи від свого принципового суперника, Рівер Плейта, на 3 очки.

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