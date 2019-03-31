Динамо получит за Че Че 5,5 миллионов евро, – СМИ

Стало известно, сколько Динамо получит за трансфер хавбека Че Че в Сан-Паулу.

Киевское Динамо и бразильский Сан-Паулу согласовали трансфер хавбека Че Че. Киевляне приняли предложение размером в 5,5 миллиона евро, сообщает MatchDay. Вскоре о трансфере будет объявлено официально.

Че Че завтра пройдет медосмотр в Сан-Паулу

Напомним, Динамо приобрело бразильского хавбека летом прошлого года за 4,8 миллиона евро у Палмейраса.

К слову, ранее бразильский журналист сообщал, что подписал контракт с Сан-Паулу сроком на 4 года.