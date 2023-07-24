Київський клуб вже сьогодні дізнається, з ким побореться за вихід у плей-офф третього за силою євротурніру.

У понеділок, 24 липня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування третього відбіркового раунду Ліги конференцій сезону 2023/24. На цій стадії до змагань приєднається Динамо.

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"Біло-сині" у статусі сіяних потрапили до групи 3 з 1-м номером. Команда Мірчі Луческу зустрінеться з одним із переможців наступних пар:

Габала (Азербайджан) – Омонія (Кіпр)

Шкупі (Північна Македонія) – Левскі (Болгарія)

Арарарт-Вірменія (Вірменія) – Аріс (Греція)

Аустрія (Австрія) – Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

До слова, жеребкування стартує о 15:00 за київським часом. Спостерігати за результатами онлайн можна за посиланням.

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