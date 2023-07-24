Киевский клуб уже сегодня узнает, с кем поборется за выход в плей-офф третьего по силе евротурнира.

В понедельник, 24 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций сезона 2023/24. На этой стадии к соревнованиям присоединится Динамо.

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"Бело-синие" в статусе сеяных попали в группу 3 с 1-м номером. Команда Мирчи Луческу встретится с одним из победителей следующих пар:

Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр)

Шкупи (Северная Македония) – Левски (Болгария)

Арарарт-Вирмения (Армения) – Арис (Греция)

Аустрия (Австрия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

К слову, жеребьевка стартует в 15:00 по киевскому времени. Наблюдать за результатами онлайн можно по ссылке.

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