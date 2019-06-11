Динамо получило несколько предложений по Попову, – скаут

Скаут Кальяри Алекс Великих поделился мнением о защитнике Динамо Денисе Попове.

"О Попове скажу, что несколько клубов уже сделали по нему предложения. А что может помешать, так это малое количество матчей на взрослом уровне. Как правило, футболисты такого качества уже играют в первой команде.

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Посмотрите на его сверстников из Аякса. А у нас Попов до 20 лет, кажется, только раз вышел в основе Динамо. Таким детям, как Попов, нужно уже доверять. Он на юношеском первенстве мира показывает, что готов играть на самом высоком уровне.

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Конечно, ошибок не избежать, но Аякс же не боится рисковать в Лиге чемпионов, так почему мы должны бояться выпускать такого парня", – цитирует Великих Dynamo.kiev.ua.