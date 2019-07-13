Динамо отримало чергового конкурента у боротьбі за Зайца

Іспанія — 19:00 134
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"Керівництво Атлетіко вчинило недобросовісно", – адвокат Грізманна розніс мадридців за намір судитися з Барселоною
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Аталанта узгодила трансфер Маліновського, – Ді МарціоІталія — 16:49 3066
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Динамо – Брентфорд: нульова нічия на завершення зборів, проблеми з виходом в атаку та креативом, фейли ШабановаУкраїна — 16:10 2289
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Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфомІспанія — 13:30 6753
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