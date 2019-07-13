Динамо отримало чергового конкурента у боротьбі за Зайца

На півзахисника Фенербахче Міху Зайца є неабиякий попит на трансферному ринку.

Словенець зацікавив Бетіс, стверджує журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

Краснодар може перехопити Зайца у Динамо

Фенербахче хоче за свого гравця 9 мільйонів євро, що може відлякати потенційних покупців. Зайц перейшов у склад "канарок" лише цієї зими і встиг відзначитися 2 голами у десяти матчах.

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Нагадаємо, нещодавно Бетіс продав свого голкіпера Пау Лопеса в Рому за 23,5 мільйона євро.