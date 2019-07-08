Полювання на Зайца: Спартак може перехопити трансферну ціль Динамо

Московський Спартак може перехопити у Динамо хавбека Фенербахче Міху Зайца.
Московський Спартак хоче підсилити лінію півзахисту. Як стало відомо "Футбол 24", пріоритетним варіантом є 20-річний капітан Віторула Яніс Хаджі.
Фенербахче встановив ціну на Зайца, яким цікавиться Динамо
Якщо трансфер сина легендарного хавбека Георга Хаджі не відбудеться, то московський клуб зосередиться на трансфері Міхи Зайца з Фенербахче.
Нагадаємо, Зайцем активно цікавиться київське Динамо. Кияни навіть пропонували "канаркам" 7 мільйонів євро за 25-річного хавбека. Проте, турецький клуб встановив ціну у 8 мільйонів.
Зауважимо, що словенський футболіст приєднався до Фенербахче лише взимку цього року. У другій частині сезону Зайц провів 10 матчів та забив 2 голи.
Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати