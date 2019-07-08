Полювання на Зайца: Спартак може перехопити трансферну ціль Динамо

Московський Спартак може перехопити у Динамо хавбека Фенербахче Міху Зайца.

Московський Спартак хоче підсилити лінію півзахисту. Як стало відомо "Футбол 24", пріоритетним варіантом є 20-річний капітан Віторула Яніс Хаджі.

Фенербахче встановив ціну на Зайца, яким цікавиться Динамо

Якщо трансфер сина легендарного хавбека Георга Хаджі не відбудеться, то московський клуб зосередиться на трансфері Міхи Зайца з Фенербахче.

Нагадаємо, Зайцем активно цікавиться київське Динамо. Кияни навіть пропонували "канаркам" 7 мільйонів євро за 25-річного хавбека. Проте, турецький клуб встановив ціну у 8 мільйонів.

Зауважимо, що словенський футболіст приєднався до Фенербахче лише взимку цього року. У другій частині сезону Зайц провів 10 матчів та забив 2 голи.

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