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Полювання на Зайца: Спартак може перехопити трансферну ціль Динамо

12:07 1311 Читать на русском
Полювання на Зайца: Спартак може перехопити трансферну ціль Динамо
Міха Зайц / Getty Images

Московський Спартак може перехопити у Динамо хавбека Фенербахче Міху Зайца.

Московський Спартак хоче підсилити лінію півзахисту. Як стало відомо "Футбол 24", пріоритетним варіантом є 20-річний капітан Віторула Яніс Хаджі.

Фенербахче встановив ціну на Зайца, яким цікавиться Динамо

Якщо трансфер сина легендарного хавбека Георга Хаджі не відбудеться, то московський клуб зосередиться на трансфері Міхи Зайца з Фенербахче.

Нагадаємо, Зайцем активно цікавиться київське Динамо. Кияни навіть пропонували "канаркам" 7 мільйонів євро за 25-річного хавбека. Проте, турецький клуб встановив ціну у 8 мільйонів.

Зауважимо, що словенський футболіст приєднався до Фенербахче лише взимку цього року. У другій частині сезону Зайц провів 10 матчів та забив 2 голи.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

Джерело: Футбол 24
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Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Спартак Москва Спартак Москва Фенербахче Фенербахче Яніс Хаджі Яніс Хаджі Міха Зайц Міха Зайц
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