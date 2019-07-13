Динамо получило очередного конкурента в борьбе за Зайца

На полузащитника Фенербахче Миху Зайца есть большой спрос на трансферном рынке.

Словенец заинтересовал Бетис, утверждает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

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Фенербахче хочет за своего игрока 9 млн евро, что может отпугнуть потенциальных покупателей. Зайц перешел в состав "канареек" только этой зимой и успел отличиться 2 голами в десяти матчах.

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Напомним, недавно Бетис продал своего голкипера Пау Лопеса в Рому за 23,5 миллиона евро.