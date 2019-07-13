Динамо получило очередного конкурента в борьбе за Зайца

Испания — 19:00 19
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"Руководство Атлетико поступило недобросовестно", – адвокат Гризманна разнес мадридцев за желание судиться с Барселоной
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Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди МарциоИталия — 16:49 427
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Динамо – Брентфорд: нулевая ничья на конец сборов, проблемы с выходом в атаку и креативом, фейлы ШабановаУкраина — 16:24 398
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Лунин cдружился с конкурентом и звездным новичком Реала, стал жертвой техники Браима, а завершил день Зидана триумфомИспания — 13:40 850
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Динамо – Брентфорд: прямая онлайн-трансляция контрольного матчаУкраина — 12:48 865