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Краснодар може перехопити Зайца у Динамо

17:19 428 Читать на русском
Краснодар може перехопити Зайца у Динамо
Міха Зайц / Фенербахче

Хавбек Фенербахче Міха Зайц замість Динамо може перейти у чемпіонат Росії.

Російський Краснодар націлився на атакувального півзахисника Фенербахче Міху Зайца, клуб пропонує 7 мільйонів євро, що на мільйон менше, ніж хочуть "канарки". Якщо Краснодар збільшить пропозицію та домовиться з футболістом про особистий контракт, то про трансфер може бути оголошено найближчим часом, повідомляє SuperHaber.

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Нагадаємо, Зайцем активно цікавиться київське Динамо. Кияни також пропонували Фенербахче 7 мільйонів євро за 25-річного хавбека. Проте, турецький клуб встановив ціну у 8 мільйонів.

Зауважимо, що словенський футболіст приєднався до турецького клубу лише взимку цього року. У другій частині сезону Зайц провів 10 матчів та забив 2 голи.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Міха Зайц Міха Зайц Фенербахче Фенербахче Краснодар Краснодар Росія Туреччина
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