Динамо остаточно програло боротьбу за Моро – хорват їде в Росію і може дебютувати проти Хацкевича

Московське та загребське Динамо узгодили трансфер Ніколи Моро. 22-річний центральний хавбек найближчим часом пройде медогляд у російському клубі (за даними місцевих ЗМІ – вже проходить).

Луческу заморозив трансфер Моро у Динамо

Перехід Моро стане найдорожчим трансфером хорватського футболу цього літа. Очікується, що росіяни заплатять за гравця 8,5 млн євро, а Динамо отримає ще 20% від наступного продажу футболіста. У Росії півзахисник отримуватиме 1,2 млн євро за сезон, зазначає Sportske novosti.

Очікується, що Моро зможе дебютувати за Динамо 15 серпня у матчі РПЛ проти Ротора, який очолює Олександр Хацкевич – колишній тренер київського Динамо. Як відомо, кияни теж претендували на хорвата, але вибули з боротьби через надто високу вартість трансферу.

У сезоні 2019/20 Моро провів 40 матчів, у яких забив 2 голи. Цікаво, що загребське Динамо продає гравця у Росії вперше за 16 років.

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