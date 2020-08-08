Динамо окончательно проиграло борьбу за Моро – хорват едет в Россию и может дебютировать против Хацкевича

Московское и загребское Динамо согласовали трансфер Николы Моро. 22-летний центральный хавбек ближайшее время пройдет медосмотр в российском клубе (по данным местных СМИ – уже проходит).

Луческу заморозил трансфер Моро в Динамо

Переход Моро станет самым дорогим трансфером хорватского футбола этим летом. Ожидается, что россияне заплатят за игрока 8,5 млн евро, а Динамо получит еще 20% от следующей продажи футболиста. В России полузащитник будет получать 1,2 млн евро за сезон, отмечает Sportske novosti.

Ожидается, что Моро сможет дебютировать за Динамо 15 августа в матче РПЛ против Ротора, который возглавляет Александр Хацкевич – бывший тренер киевского Динамо. Как известно, киевляне тоже претендовали на хорвата, но выбыли из борьбы из-за слишком высокой стоимости трансфера.

В сезоне 2019/20 Моро провел 40 матчей, в которых забил 2 гола. Интересно, что загребское Динамо продает игрока в Россию впервые за 16 лет.

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