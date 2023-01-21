Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який з січня 2022 року виступав на правах оренди за угорський Фехервар, повернувся до розташування "біло-синіх", повідомляє офіційний сайт киян.

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Планується, що 24-річний футболіст готуватиметься до другої частини сезону разом з командою на турецькому зборі, який стартував 20 січня. Рішення щодо його майбутнього прийматиме тренерський штаб киян за підсумками зимового збору.

Нагадаємо, Лєднєв на контракті в Динамо з 2016 року. У 2018-2020 рр. він виступав в оренді за Зорю. У поточному сезоні зіграв за Фехервар 13 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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