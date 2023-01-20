Динамо вирушило на збори – провальний легіонер теж з командою
Кияни розпочали новий етап підготовки до другої частини сезону.
Тренерський штаб Луческу взяв до Туреччини 31 гравця, повідомляє офіційний сайт Динамо. Збори триватимуть понад місяць. Додамо, що з командою вирушив і Беніто.
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Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Тимчик, Вівчаренко, Попов, Забарний, Сирота, Боль, Дубінчак, Кравченко, Бурда, Кендзьора.
Півзахисники: Царенко, Назар Волошин, Яцик, Шепелєв, Кабаєв, Андрієвський, Сидорчук, Гармаш, Караваєв, Беніто, Діалло, Лонвейк, Перріс, Буяльський.
Нападники: Супряга, Ванат, Кулач, Бєсєдін.
Додамо, що вже відомі імена кількох суперників Динамо на зборах: Рапід Відень, Марібор та Аустрія Лустенау.
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