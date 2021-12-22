Київський клуб визначився з десяткою футболістів, які претендують на почесне визнання.

Офіційний сайт Динамо оголосив про старт опитування за найкращого гравця у 2021 році. Уболівальникам було запропоновано низку кандидатур, серед яких можна обрати найдостойнішого. Проголосувати можна за посиланням.

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До номінантів на звання "Гравець року" включено 10 футболістів:

Георгій Бущан

Томаш Кендзьора

Віталій Миколенко

Ілля Забарний

Сергій Сидорчук

Віталій Буяльський

Віктор Циганков

Микола Шапаренко

Денис Гармаш

Карлос Де Пена

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 45 очок і на два пункти відставши від Шахтаря.

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