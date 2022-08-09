Нападающий Назарий Русин завершил свою карьеру в киевском клубе и стал игроком Зари на полноценной основе.

Луганчане объявили о подписании нападающего Динамо Назария Русина. Контракт рассчитан на три года – до 30 июня 2025 года. В команде Патрика ван Леувена форвард выбрал 31-й номер, сообщает официальный сайт Зари.

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Русин начинал подготовку к сезону 2022/23 в составе Черноморца, но Динамо решило прервать аренду и отдать футболиста в Зорю на постоянной основе. Детали трансфера не указаны, но ранее сообщалось, что форвард станет частью сделки по Владиславу Кабаеву, который близок к переходу из Зари в Динамо.

Ранее Назарий уже выступал за луганскую команду, когда ее возглавлял Виктор Скрипник. Те полгода в сезоне 2019/20 стали лучшими для экс-форварда молодежной сборной Украины – 17 матчей, 7 голов, 4 ассиста. За Динамо 23-летний Русин сыграл 41 поединок, забил 9 мячей. Также успел поиграть на правах аренды за СК Днепр-1 и варшавскую Легию.

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