Динамо гарантувало собі тривалу співпрацю з нападником Владиславом Ванатом.

Київський клуб офіційно оголосив про продовження контракту з 22-річним нападником. Нова угода розрахована до 30 червня 2027-го.

Динамо на очах Реброва та Луческу розгромило Полісся – Ванат зміцнив лідерство у бомбардирських перегонах УПЛ

Ванат дебютував за першу команду Динамо 9 травня 2021 року в грі проти Колоса. Відтоді провів 63 матчі, оформивши 25 голів і 13 асистів. Ванат другий сезон поспіль утримує статус найкращого бомбардира киян. Саме він очолює перегони нинішнього розіграшу УПЛ, маючи 12 голів у 23 матчах.

Додамо, що Ваната вже пов'язували з європейськими клубами, зокрема, Бетісом. Transfermarkt оцінює нападника у 7 млн євро.

Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?