Киевский клуб официально объявил о продлении контракта с 22-летним нападающим. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027-го.

Динамо на глазах Реброва и Луческу разгромило Полесье – Ванат укрепил лидерство в бомбардирской гонке УПЛ

Ванат дебютировал за первую команду Динамо 9 мая 2021 года в игре против Колоса. С тех пор провел 63 матча, оформив 25 голов и 13 ассистов. Ванат второй сезон подряд удерживает статус лучшего бомбардира киевлян. Именно он возглавляет гонку нынешнего розыгрыша УПЛ, имея 12 голов в 23 матчах.

Добавим, что Ваната уже связывали с европейскими клубами, в частности, Бетисом. Transfermarkt оценивает нападающего в 7 млн евро.

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