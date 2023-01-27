Назар Волошин, якого повернули з оренди з Кривбаса, пролонгував співпрацю з київським клубом.

Півзахисник Динамо Назар Волошин підписав з "біло-синіми" новий контракт, повідомляє офіційний сайт киян.

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19-річний вінгер продовжив угоду з командою Мірчі Луческу до 2027 року.

Нагадаємо, Волошин – вихованець Динамо. Першу частину сезону провів в оренді у Кривбасі, ставши одним з найкращих гравців криворіжців (двічі визнавався гравцем місяця, а його гол у ворота Руха став найкращим серед усіх м'ячів, забитих командою в першому колі УПЛ). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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