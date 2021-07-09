Півзахисник Денис Антюх продовжить свою кар'єру у складі київського гранда.

Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання 4-річного контракту з хавбеком.

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Попереднім клубом Антюха був Колос. У складі ковалівців атакувальний гравець провів 48 матчів, відзначився 5 голами та 6 асистами. Динамо взяло хавбека на перші збори, і новачок зміг переконати Мірчу Луческу – Антюх забивав у ворота Базеля та Люцерна.

Додамо, що 23-річний вінгер став першим новачком киян у міжсезоння. На перегляді також перебувають Владислав Кулач та Андрій Коробенко.

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