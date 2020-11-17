Телеканали "Футбол" зробили зауваження щодо неправильних дій Динамо під час повернення гравців з табору збірної України.

"Як стало відомо Футбол NEWS, представники збірної повернулися на малогабаритному легкому борту бізнес-класу. Повідомляється, що з огляду на характеристики повітряного судна, медичний протокол не був дотриманий, адже в салоні таких розмірів важко зберігати соціальну дистанцію.

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Водночас чартер, організований УАФ для всіх інфікованих представників, виявився в розпорядженні лише одного Віктора Коваленка. Він відповідав всім вимогам, які стосуються транспортування хворих на COVID-19", – йдеться на офіційному сайті каналів "Футбол".

Нагадаємо, Динамо вирішило самотужки організувати повернення в Україну Сидорчука та Циганкова, які здали позитивні тести на коронавірус у таборі збірної.

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