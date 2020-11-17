Телеканалы "Футбол" сделали замечание по неправильным действиям Динамо во время возвращения игроков из лагеря сборной Украины.

"Как стало известно Футбол NEWS, представители сборной вернулись на компактном легком борту бизнес-класса. Сообщается, что учитывая характеристики воздушного судна, медицинский протокол ни был соблюден, ведь в салоне таких размеров трудно сохранять социальную дистанцию.

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В то же время чартер, организованный УАФ для всех инфицированных представителей, оказался в распоряжении только одного Виктора Коваленко. Он отвечал всем требованиям, которые касаются транспортировки больных COVID-19", – говорится на официальном сайте каналов "Футбол".

Напомним, Динамо решило самостоятельно организовать возвращение в Украину Сидорчука и Цыганкова, которые сдали положительные тесты на коронавирус в лагере сборной.

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