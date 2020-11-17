Динамо не выполнило медицинский протокол во время транспортировки игроков сборной Украины, – каналы "Футбол"
Телеканалы "Футбол" сделали замечание по неправильным действиям Динамо во время возвращения игроков из лагеря сборной Украины.
"Как стало известно Футбол NEWS, представители сборной вернулись на компактном легком борту бизнес-класса. Сообщается, что учитывая характеристики воздушного судна, медицинский протокол ни был соблюден, ведь в салоне таких размеров трудно сохранять социальную дистанцию.
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В то же время чартер, организованный УАФ для всех инфицированных представителей, оказался в распоряжении только одного Виктора Коваленко. Он отвечал всем требованиям, которые касаются транспортировки больных COVID-19", – говорится на официальном сайте каналов "Футбол".
Напомним, Динамо решило самостоятельно организовать возвращение в Украину Сидорчука и Цыганкова, которые сдали положительные тесты на коронавирус в лагере сборной.
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