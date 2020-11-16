Директор зі стратегічного розвитку Карпат постом з критикою спровокував скандал у Facebook. Екс-гравці та тренери львівського клубу йому відповіли.

Понеділок видався прісним на футбольні події, тому в центрі уваги опинився матч 13 туру Першої ліги між ВПК-Агро та Агробізнесом (перемогла волочиська команда). Колишній журналіст, а нині директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков у Facebook жорстко пройшовся по назвах клубів.

Через деякий час, за словами Болотнікова, йому зателефонував віце-президент Агробізнеса та назвав працівника Карпат клоуном.

У коментарі прийшов екс-гравець Карпат Юрій Габовда. На його думку, Сергій псує ім'я львівського клубу.

Потім на захист свого клубу виступив наставник Агробізнеса Олександр Чижевський – легенда та колишній тренер Карпат. Він назвав Болотнікова клоуном і попросив тримати думку при собі.

Болотніков після зауваження не знайшов у своїх словах нічого страшного.

А ще в коментарях під постом Чижевського дуже різко висловився відомий екс-гравець Карпат Роман Толочко. Кому саме адресовані ці слова, не уточнено.

Відзначимо, що футбольний клуб Агробізнес названий на честь ТОВ "Агробізнес" Олега Собуцького, а ВПК-Агро – на честь ТОВ "ВПК-Агро", де ВПК, за неофіційною інформацією, це ініціали Володимира Павловича Корсуна, президента клубу та основного бенефіціара компанії.

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