Динамо може знову відпустити Русина – є два претенденти

На 21-річного форварда київського гранда претендують два клуби УПЛ, повідомив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Йдеться про Зорю та СК Дніпро-1. Імовірно, Русин ближчий до луганського клубу, в якому на правах оренди провів першу частину сезону 2019/20. Нападник встиг зіграти за команду Віктора Скрипника 17 матчів, відзначився 7 голами. Статистика другої частини кампанії у складі Динамо значно скромніша – 2 голи у 13 матчах.

Додамо, що Русин захворів на коронавірус і пропустив матч першого туру УПЛ проти Олімпіка (4:1).

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