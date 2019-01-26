Динамо може придбати захисника Андерлехта Враньєша

Андерлехт запропонував Динамо підсилитися 29-річним боснійським оборонцем.

За інформацією DH, 29-річний захисник Огнєн Враньєш може продовжити кар'єру в Україні. Андерлехт, який перевів Враньєша у дубль та не розраховує на нього, запропонував Динамо придбати гравця.

Калітвінцев підтвердив відхід з Динамо

Повідомляється, що у послугах Огнєна також зацікавлені декілька клубів із Іспанії. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює центрбека у 1,5 млн євро. Його контракт з Андерлехтом чинний до 2022 року.

Динамо програло Спарті – суперголи Циганкова та Алібекова, скасований дебютний м'яч Соля і травма Піваріча