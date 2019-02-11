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Скаут Кальярі Великих: Хавбек Динамо Волошин – найперспективніший футболіст Східної Європи

11 лютого 22:21 7324 Читать на русском
Скаут Кальярі Великих: Хавбек Динамо Волошин – найперспективніший футболіст Східної Європи
Вікентій Волошин / Фото O. Shcherbitskaya

Скаут Кальярі Алекс Великих розповів про найперспективніших гравців Європи.

"Вікентій Волошин – юна зірка європейського футболу. найперспективніший футболіст Східної Європи так точно. Пабло Морено – суперталант Ювентуса, вихоплений практично з рук Барселони також є яскравим футболістом.

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Також слід акцентувати увагу на Ніколасі Кюне з Аякса. Молодий німець, 2000-го року народження, забив за Аякс шість голів у п'яти матчах. Ще один форвард – Чарлі Браун з Челсі, 1999 року народження. Цей хлопець і зовсім забив дев'ять голів у чотирьох матчах і зміг очолити таблицю бомбардирів. Дуже талановитий бомбардир.

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Не слід забувати і про Родріго з Реала, на якого покладаються певні надії. Далі відзначу Алессіо Ріккарді, лідера збірної Італії U-17, Девіда Буа, лівого захисника Роми, який забив три голи в чотирьох іграх, Тахіта Чона з МЮ, Хамза Рафью з Ліона, Серхіо Камелія з мадридського Атлетіко, ну і Ніколо Фаджіолі з Ювентуса", – цитує Великих FootBoom.

Теги
Динамо Динамо Алекс Великих Вікентій Волошин Вікентій Волошин
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