Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв може збагатити киян, якщо погодиться перейти в угорський Фехервар.

Лєднєв близький до переходу в Фехервар на правах оренди, яка не буде безкоштовною для угорського клубу, повідомляє Динамо Киев Inside.

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Угода обійдеться Фехервару у 300 тисяч євро. Зазначається, що спортивний директор клубу має хороші відносини з агентством ProStar, яке представляє інтереси Лєднєва. Про домовленість можуть оголосити у найближчий час, якщо не станеться форс-мажору. Раніше повідомлялося, що хавбек може перебратися до Угорщини у піврічну оренду.

Додамо, що Богдан з'являвся на полі у складі Динамо в 10 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.

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