Полузащитник Динамо Богдан Леднев может обогатить киевлян, если согласится перейти в венгерский Фехервар.

Леднев близок к переходу в Фехервар на правах аренды, которая не будет бесплатной для венгерского клуба, сообщает Динамо Киев Inside.

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Соглашение обойдется Фехервару в 300 тысяч евро. Отмечается, что у спортивного директора клуба хорошие отношения с агентством ProStar, которое представляет интересы Леднева. О договоренности могут объявить в ближайшее время, если не произойдет форс-мажора. Ранее сообщалось, что хавбек может перебраться в Венгрию в полугодичную аренду.

Добавим, что Богдан появлялся на поле в составе Динамо в 10 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.

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