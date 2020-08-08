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Динамо може непогано заробити на Кадірі – провальний сезон хавбека не турбує російський клуб

21:27 - Читать на русском
Динамо може непогано заробити на Кадірі – провальний сезон хавбека не турбує російський клуб
Мохаммед Кадірі / Сайт Динамо

Півзахисник Мохаммед Кадірі все ж може принести користь київському Динамо.

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Тульский Арсенал готовий підписати Кадірі на повноцінній основі. Динамо навіть має шанс заробити на 24-річному півзахиснику. За неофіційними даними, минулого літа кияни заплатили Аустрії 1,5 млн євро, натомість російський клуб пропонує за африканця дещо більше – 2 млн.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Кадірі провів за Динамо 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Арсенал Тула Арсенал Тула Абдул Мохаммед Абдул Мохаммед Кадірі
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