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Динамо может неплохо заработать на Кадири – провальный сезон хавбека не беспокоит российский клуб

21:27 - Читати українською
Динамо может неплохо заработать на Кадири – провальный сезон хавбека не беспокоит российский клуб
Мохаммед Кадири / Сайт Динамо

Полузащитник Мохаммед Кадири все же может принести пользу киевскому Динамо.

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Тульский Арсенал готов подписать Кадири на полноценной основе. Динамо даже имеет шанс заработать на 24-летнем полузащитнике. По неофициальным данным, прошлым летом киевляне заплатили Аустрии 1,5 млн евро, а российский клуб предлагает за африканца несколько больше – 2 млн.

Напомним, в сезоне 2019/20 Кадири провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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