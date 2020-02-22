Динамо може грати краще, – Дуелунд розповів, що заважало киянам у матчі з Ворсклою

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд прокоментував перемогу над Ворсклою, яка дозволила киянам повернутися на друге місце турнірної таблиці УПЛ.

"Звичайно, ми можемо грати краще, потрібно додавати. Сьогодні ми грали без наших уболівальників, на важкому полі. Проте, я думаю, що ми домінували протягом усієї гри, у нас було багато моментів, ми мали забивати більше. Так, результат всього 2:1, і ми забили на останній хвилині, але це не відображає всієї гри – ми були кращими.

Динамо – Ворскла – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Тобі ніколи не може бути комфортно, коли рахунок 1:1 на 90 хвилині, але у мене було відчуття по ходу зустрічі, що ми зуміємо її виграти. І ми це зробили, але я не знав, що це буде настільки пізно. Добре, що нам вдалося здобути три очки, але наступного разу нам хочеться виграти з різницею в 2 або 3 голи.

Зрозуміло, це дуже важлива і важка перемога. Для мене зараз головне – я повернувся, вперше вийшов в стартовому складі за довгий час. Почуваюсь дуже добре. Важливо продовжувати в тому ж дусі", – цитує Дуелунда dynamo.kiev.ua.

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