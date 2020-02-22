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Динамо може грати краще, – Дуелунд розповів, що заважало киянам у матчі з Ворсклою

22:00 147 Читать на русском
Динамо може грати краще, – Дуелунд розповів, що заважало киянам у матчі з Ворсклою
Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд прокоментував перемогу над Ворсклою, яка дозволила киянам повернутися на друге місце турнірної таблиці УПЛ.

50’ Віталій Буяльський
90+1’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Віталій Буяльський
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямін Вербіч

"Звичайно, ми можемо грати краще, потрібно додавати. Сьогодні ми грали без наших уболівальників, на важкому полі. Проте, я думаю, що ми домінували протягом усієї гри, у нас було багато моментів, ми мали забивати більше. Так, результат всього 2:1, і ми забили на останній хвилині, але це не відображає всієї гри – ми були кращими.

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Тобі ніколи не може бути комфортно, коли рахунок 1:1 на 90 хвилині, але у мене було відчуття по ходу зустрічі, що ми зуміємо її виграти. І ми це зробили, але я не знав, що це буде настільки пізно. Добре, що нам вдалося здобути три очки, але наступного разу нам хочеться виграти з різницею в 2 або 3 голи.

Зрозуміло, це дуже важлива і важка перемога. Для мене зараз головне – я повернувся, вперше вийшов в стартовому складі за довгий час. Почуваюсь дуже добре. Важливо продовжувати в тому ж дусі", – цитує Дуелунда dynamo.kiev.ua.

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Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Динамо - Ворскла Динамо Динамо
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